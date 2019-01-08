В "Реале" произошёл разбор полётов

В мадридском "Реале", который отвратительно стартовал в 2019 году, произошёл разбор полётов, сообщает Marca.

По сведениям издания, утром 7 января на базе королевского клуба прошло собрание, в ходе которого футболисты и тренеры обсуждали последние неудачи команды.

Отмечается, что главными ораторами были наставник Сантьяго Солари и капитан Серхио Рамос. Они пытались мотивировать остальных собраться и исправить сложившуюся ситуацию.

Напомним, что в январе "Реал" провёл два матча, сыграв вничью с "Вильярреалом" и потерпев поражение от "Реал Сосьедада".

По итогам 18 туров "сливочные" занимают пятое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на 10 очков.

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