В "Реале" прокомментировали действия Бэйла, который сфотографировался с провокационным флагом

В "Реале" отреагировали на поступок нападающего команды Гарета Бэйла, который, отмечая выход сборной Уэльса на Евро-2020, сфотографировался с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке".

"Дурная шутка", – заявили в "Реале". Также в клубе заявили, что в клубе существует "злость и равнодушие" в отношении поступка валлийца.

Напомним, что Бэйл мог покинуть "Реал" в летнее трансферное окно, но королевский клуб в последний момент отменил трансфер форварда в Китай.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за мадридский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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