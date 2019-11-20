В "Реале" прокомментировали действия Бэйла, который сфотографировался с провокационным флагом
В "Реале" отреагировали на поступок нападающего команды Гарета Бэйла, который, отмечая выход сборной Уэльса на Евро-2020, сфотографировался с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке".
"Дурная шутка", – заявили в "Реале". Также в клубе заявили, что в клубе существует "злость и равнодушие" в отношении поступка валлийца.
Напомним, что Бэйл мог покинуть "Реал" в летнее трансферное окно, но королевский клуб в последний момент отменил трансфер форварда в Китай.
В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за мадридский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Валлийцы отпраздновали выход на Евро с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6