В "Реале" прокомментировали жеребьевку 1/8 финала ЛЧ

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В "Реале" прокомментировали жеребьевку 1/8 финала ЛЧФото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мадридский "Реал" сыграет против "Пари Сен-Жермен" за право выхода в четвертьфинал турнира.

Руководитель королевского клуба по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жеребьевки.

"Повторение жеребьевки было неожиданным, неудачным и трудным для понимания, учитывая миллионы болельщиков, которые ждали жеребьевку, а также весь спортивный мир

ПСЖ? Мы будем играть с энтузиазмом, мы знаем, что ЛЧ означает для нашего клуба и болельщиков. 

Мы также осознаем сложность соперника и качество имеющихся у него игроков, но мы уверены, что команда сыграет два отличных матча", - сказал испанец.

Также не пропустите: Результаты новой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
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8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
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11 Бетис Бетис 20 27
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