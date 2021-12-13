В "Реале" прокомментировали жеребьевку 1/8 финала ЛЧ

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мадридский "Реал" сыграет против "Пари Сен-Жермен" за право выхода в четвертьфинал турнира.

Руководитель королевского клуба по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жеребьевки.

"Повторение жеребьевки было неожиданным, неудачным и трудным для понимания, учитывая миллионы болельщиков, которые ждали жеребьевку, а также весь спортивный мир

ПСЖ? Мы будем играть с энтузиазмом, мы знаем, что ЛЧ означает для нашего клуба и болельщиков.

Мы также осознаем сложность соперника и качество имеющихся у него игроков, но мы уверены, что команда сыграет два отличных матча", - сказал испанец.

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