В "Реале" рассказали о будущем Роналду

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заверил общественность в том, что лидер атак клуба Криштиану Роналду не покинет мадридцев этим летом.

Напомним, что футболист не поехал с командой в тур по США и проводит время с семьей.

"Роналду получил отпуск. Он отдыхает, потому что заслужил это. Мы подождем, когда отпуск закончится. После этого он вернется к нам. Беседовал ли я с ним? Нет, потому что в любом случае Криштиану остается в "Реале". Точка", - сказал он.

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