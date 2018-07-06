В "Реале" рассказали, после чего Роналду сможет уйти

Теги реал мадридкриштиану роналду

В "Реале" рассказали, после чего Роналду сможет уйти"Реал" позволит нападающему команды Криштиану Роналду стать игроком "Ювентуса", если он публично заявит о том, что это его личное решение.

По ожиданиям руководства клуба, Роналду должен провести официальную пресс-конференцию, на которой озвучит свое желание и объяснит по какой причине уходит.

Напомним, Роналду выступает за испанский гранд с 2009 года.

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