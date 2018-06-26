В "Реале" рассматривают Головина в качестве замены для Модрича и Крооса

Мадридский "Реал" всерьез рассматривает вариант с приобретением полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

Так, по сведениям испанской прессы, в королевском клубе видят в 22-летнем хавбеке армейцев, трансфер которого оценивается в 25 миллионов евро, потенциальную замену своим ведущим игрокам середины поля - Луке Модричу и Тони Кроосу.

Напомним, "Ювентус" продолжает торговать Головина. | soccernews.ru