В "Реале" рассматривают вариант с обменом Бэйла на звезду АПЛ

1 Теги реал мадридгарет бэйлэден азарчелси

В "Реале" рассматривают вариант с обменом Бэйла на звезду АПЛВ мадридском "Реале" рассматривают вариант с расставанием со своим вингером Гаретом Бэйлом, информирует Football Espana.

Так, по информации источника, на "Сантьяго Бернабеу" всерьез изучают возможность обмена следующим летом валлийца на ведущего игрока лондонского "Челси" Эдена Азара с доплатой "аристократам" еще 50-ти миллионов евро.

Напомним, Бэйл возвращается в "Реал". | soccernews.ru

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Азар

Пизд*йте нах*й, какого лошка хотите обменять на меня, он даже моего х*я не стоит

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