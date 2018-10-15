В "Реале" рассматривают вариант с обменом Бэйла на звезду АПЛ

В мадридском "Реале" рассматривают вариант с расставанием со своим вингером Гаретом Бэйлом, информирует Football Espana.

Так, по информации источника, на "Сантьяго Бернабеу" всерьез изучают возможность обмена следующим летом валлийца на ведущего игрока лондонского "Челси" Эдена Азара с доплатой "аристократам" еще 50-ти миллионов евро.

Напомним, Бэйл возвращается в "Реал". | soccernews.ru