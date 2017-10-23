В "Реале" растет недовольство действиями Роналду

Теги криштиану роналдуреал мадрид

В "Реале" растет недовольство действиями РоналдуВ мадридском "Реале" растет недовольство действиями своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду.

Причем, как информирует испанская пресса, критика в адрес португальца была направлена его одноклубниками непосредственно не на его игру, а на то, как он реагирует на принимаемые партнерами по команде решения во время матчей. В частности, Роналду было поставлено в укор то, что он демонстрирует свое недовольство даже тогда, когда команда забивает гол без его участия.

Напомним, Зидан похвалил Роналду. | soccernews.ru

комментарии
Филипп

Flamenco, вывод тут один: главный петух - это ты!)))

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ae

Flamenco сразу видно, ты голубых кровей. вопрос: лично проверял, что он гей?

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Flamenco

С одной стороны хорошо, что РЕАЛА ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ГЕЙ... Выводы делайте сами)))

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Flamenco

Петухи защищают Главного ПЕТУХА БАБАЛДУ...

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Хотта

А в конце года , всем закроет рот

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кирилл

потому что боиться не забить

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NIK

РОНАЛДУ БЫ У МЕССИ ПОУЧИТЬСЯ.. ТОТ ДАЖЕ ПЕНАЛЬТИ УСТУПАЕТ ПАРТНЕРАМ.. .

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NIK

F

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