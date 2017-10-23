В "Реале" растет недовольство действиями Роналду

В мадридском "Реале" растет недовольство действиями своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду.

Причем, как информирует испанская пресса, критика в адрес португальца была направлена его одноклубниками непосредственно не на его игру, а на то, как он реагирует на принимаемые партнерами по команде решения во время матчей. В частности, Роналду было поставлено в укор то, что он демонстрирует свое недовольство даже тогда, когда команда забивает гол без его участия.

Напомним, Зидан похвалил Роналду. | soccernews.ru