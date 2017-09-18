В "Реале" растет недовольство двух игроков

В мадридском "Реале" растет недовольство своим положением в команде полузащитника Дани Себальоса и вингера Лукаса Васкеса.

Как информирует испанская пресса, оба игрока столкнулись с ситуацией, когда перед началом сезона они получили определенные гарантии от тренерского штаба "сливочных" в том, что они будут получать возможности проявить себя во время игр. Однако на старте сезона футболисты столкнулись с прямо противоположной ситуацией - Себальос провел на поле всего 31 минуту, а Васкес, поучаствовав в общей сложности в семи матчах, отыграл 228 минут.

Напомним, "Реал" объявил о продлении контракта с Карвахалем. | soccernews.ru