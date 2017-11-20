В "Реале" растет недовольство из-за положения Роналду в команде

Теги реал мадридкриштиану роналдусерхио рамосискозинедин зиданмарко асенсио

В "Реале" растет недовольство из-за положения Роналду в командеВ мадридском "Реале" растет недовольство из-за положения лучшего бомбардира клуба в истории Криштиану Роналду в команде.

Так, по сведениям испанской прессы, причиной своего неудачного выступления в текущем сезоне многие игроки "сливочных", в числе которых называются Серхио Рамос, Иско и Марко Асенсио, называют не лучшую игровую форму португальца. При этом беспокойство футболистов вызывает тот факт, что главный тренер команды Зинедин Зидан не решается менять свою главную звезду в матчах, которые не удачно складываются для "Реала".

Напомним, меньше Роналду и Бензема в текущем сезоне  топ-5 европейских лигах забивали только нападающие "Беневенто". | soccernews.ru

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сучкароналду

он же вяликий !

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шмара под ником сучкароналду

Я тебя разибу нахуй сукккккаа

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Иди в Захарово зверь

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