В "Реале" растет недовольство из-за положения Роналду в команде

В мадридском "Реале" растет недовольство из-за положения лучшего бомбардира клуба в истории Криштиану Роналду в команде.

Так, по сведениям испанской прессы, причиной своего неудачного выступления в текущем сезоне многие игроки "сливочных", в числе которых называются Серхио Рамос, Иско и Марко Асенсио, называют не лучшую игровую форму португальца. При этом беспокойство футболистов вызывает тот факт, что главный тренер команды Зинедин Зидан не решается менять свою главную звезду в матчах, которые не удачно складываются для "Реала".

Напомним, меньше Роналду и Бензема в текущем сезоне топ-5 европейских лигах забивали только нападающие "Беневенто". | soccernews.ru