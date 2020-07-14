В "Реале" решили, когда купят Мбаппе

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В "Реале" решили, когда купят Мбаппе

Мадридский "Реал" продолжает планировать трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, пишет Marca.

По информации источника, в королевском клубе решили, что официальные переговоры о приобретении звёздного француза будут начаты в следующем году.

Руководство "сливочных" уверено, что форвард не продлит контракт с парижанами, истекающий по окончании сезона 2021/22, что заметно повысит шансы испанцев его заполучить.

21-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 120 матчей, забил 90 голов и сделал 49 ассистов.

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