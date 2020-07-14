В "Реале" решили, когда купят Мбаппе
Мадридский "Реал" продолжает планировать трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, пишет Marca.
По информации источника, в королевском клубе решили, что официальные переговоры о приобретении звёздного француза будут начаты в следующем году.
Руководство "сливочных" уверено, что форвард не продлит контракт с парижанами, истекающий по окончании сезона 2021/22, что заметно повысит шансы испанцев его заполучить.
21-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 120 матчей, забил 90 голов и сделал 49 ассистов.
Не пропустите: "Реал" может расторгнуть контракт с Бэйлом. | http://soccernews.ru
главное
-
Товарищеский матч в России завершился дракой футболиста и судьи (видео)
-
Карпин высмеял президента РПЛ Прядкина
-
"Сельта" назвала диагноз Смолова
-
Сёмин призвал гендиректора "Локомотива" Кикнадзе уйти в отставку
-
Почти чемпионский "отскок" с середняком лиги: "Реал" минимально победил "Гранаду" и расположился в 2 очках от чемпионства в Ла Лиге
Лента новостей
-
"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ
-
Газизов в трёх словах описал, что для него значит работа в "Спартаке"
-
Клопп прокомментировал решение отменить запрет "Манчестер Сити" на участие в еврокубках
-
Игрок "Аталанты" разбил голову, подскользнувшись возле бассейна
-
Мещеряков отреагировал на призыв Сёмина к Кикнадзе уйти в отставку
-
Агент подтвердил интерес "Локомотива" к двум хорватским талантам
-
"Барселона" презентовала новую домашнюю форму
-
Товарищеский матч в России завершился дракой футболиста и судьи (видео)
-
ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью на лето
-
Карпин высмеял президента РПЛ Прядкина
-
1
Газизов подтвердил передачу брату своей части акций "Уфы"
-
1
Ананидзе покинул "Анортосис"
-
"Спартак" будет добиваться наказания для мошенников, которым Тедеско перевёл 250 тысяч рублей
-
1
Фарфан лайкнул пост Сёмина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку
-
1
"Сельта" назвала диагноз Смолова
-
Черчесов поделился мнением о матчах РПЛ после возобновления сезона
-
"Ливерпуль" и другие клубы АПЛ поборются за хавбека "Шальке"
-
РПЛ изменила время начала матча "Крылья Советов" - "Краснодар"
-
Сёмин призвал гендиректора "Локомотива" Кикнадзе уйти в отставку
-
Зидан высказался о состоянии здоровья Азара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14