В "Реале" считают, что команда недосчиталась шести очков в Ла Лиге из-за судейских ошибок

Теги реал мадрид

В "Реале" считают, что команда недосчиталась шести очков в Ла Лиге из-за судейских ошибокВ мадридском "Реале" считают, что команда недосчиталась сразу шести очков в Ла Лиге из-за совершенных арбитрами ошибок.

Так, по информации испанской прессы, королевский клуб готов предъявить претензии по работе судейских бригад сразу в пяти играх чемпионата из сыгранных шести - против "Валенсии", "Леванте", "Реала Сосьедад", "Бетиса" и "Алавеса".

Напомним, Роналду готовится установить очередное достижение в "Реале"| soccernews.ru

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