В "Реале" считают, что команда недосчиталась шести очков в Ла Лиге из-за судейских ошибок

В мадридском "Реале" считают, что команда недосчиталась сразу шести очков в Ла Лиге из-за совершенных арбитрами ошибок.

Так, по информации испанской прессы, королевский клуб готов предъявить претензии по работе судейских бригад сразу в пяти играх чемпионата из сыгранных шести - против " Валенсии", "Леванте", "Реала Сосьедад", "Бетиса" и "Алавеса".