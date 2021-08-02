В "Реале" считают, что Мбаппе сможет побить рекорд Роналду по продаже футболок

1 Теги реал мадридкилиан мбаппекриштиану роналду

В "Реале" считают, что Мбаппе сможет побить рекорд Роналду по продаже футболокФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Этим летом мадридский "Реал" намерен подписать французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе

В случае этого перехода королевский клуб уверен, что будет побит рекорд по продажам футболок.

Как сообщает DefensaCentral, "Реал Мадрид" считает, что за первые 24 часа будет продано намного больше футболок, чем те, которые фанаты "Ювентуса" купили, когда Криштиану Роналду ушел в Серию А.

Летом 2018 года Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" за 120 миллионов евро. За первые 24 часа итальянская команда заработала 54 миллиона евро на продаже своих футболок.

По данным Yahoo Italia, в официальном магазине клуба было продано 500 000 футболок "Ювентуса" с именем и номером Криштиану Роналду. К этой цифре можно добавить 20 000 экземпляров, купленных через веб-сайт Adidas.

Цена на футболку с именем и номером португальца составляла 104 евро. Таким образом, "Ювентус" всего за один день на футболках португальца заработал 54 миллиона евро, однако большой процент от этой суммы получил технический спонсор туринского клуба.

"Реал Мадрид" считает, что Мбаппе побьет эти цифры.

В королевском клубе уверенны, что люди массово выйдут на улицы для того, чтобы купить футболку с именем Мбаппе, а остальная часть приобретет их через интернет-магазин испанского гранда.

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