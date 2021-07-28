В "Реале" считают невозможным трансфер Мбаппе летом

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Руководство мадридского "Реала" не верит, что в летнее трансферное окно удастся осуществить переход нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает твиттер Madrid Xtra.

По сведениям источника, несмотря на это, в королевском клубе будут до последнего следить за тем, как развивается ситуация с форвардом. Напомним, что Мбаппе отказался продлить с ПСЖ контракт, который истекает через год. Таким образом, парижский клуб может выставить игрока на трансфер, чтобы через год не потерять его бесплатно.

В прошлом сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.

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