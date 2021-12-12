В "Реале" считают Винисиуса лучшим игроком команды

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

В мадридском "Реале" все больше и больше ценят бразильского вингера Винисиуса Жуниора, сообщает журналист Томас Гонсалес.

По информации источника, большинство людей в королевском клубе считают именно Винисиуса лучшим игроком команды.

Отмечается, что клуб обеспокоен тем, что многие соперники намерено пытаются играть против бразильца грубее, чем обычно, в особенности в его колено, чтобы напугать Жуниора.

Однако, как показывают продвинутые данные, Винисиус находится в хорошем состоянии как с игровой точки зрения, так и с точки зрения здоровья.

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