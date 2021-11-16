В "Реале" сделали прогноз на будущее Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Ведущий футбольного шоу El Chiringuito Хосеп Педрероль дал инсайд об ожиданиях руководства мадридского "Реала" в вопросе трансфера Эрлинга Холанда.

По его словам, в королевском клубе считают, что нападающий дортмундской "Боруссии" примет предложение из АПЛ.

Претендентами на 21-летнего норвежца считаются "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Холанд сыграл за "Боруссию" в текущем сезоне 10 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста. Сейчас он восстанавливается после разрыва мышцы бедра.

Не пропустите: "Боруссия" нашла замену Холанду в Австрии. | http://soccernews.ru