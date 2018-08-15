В "Реале" сделали важное заявление о будущем Модрича



Директор "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо заявил, что хорватский полузащитник Лука Модрич не покинет клуб.

"У "Реала" нет проблем с Модричем. Он рад остаться в команде", - цитирует Бутрагеньо Marca.

По некоторым данным, "Реал" продлил контракт с 32-летним Модричем, который действует до лета 2020 года, с увеличением зарплаты.

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