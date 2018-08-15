В "Реале" сделали важное заявление о будущем Модрича

Теги реал мадридлука модрич

В "Реале" сделали важное заявление о будущем Модрича
Директор "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо заявил, что хорватский полузащитник Лука Модрич не покинет клуб.

"У "Реала" нет проблем с Модричем. Он рад остаться в команде", - цитирует Бутрагеньо Marca.

По некоторым данным, "Реал" продлил контракт с 32-летним Модричем, который действует до лета 2020 года, с увеличением зарплаты.

Не пропустите: Перес готов в полтора раза поднять зарплату Модричу. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов