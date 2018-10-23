В "Реале" сомневаются в приглашении Конте из-за Азара

Теги реал мадридантонио контеэден азар

В "Реале" сомневаются в приглашении Конте из-за АзараВ мадридском "Реале" всерьез сомневаются в приглашении на свой тренерский мостик итальянского специалиста Антонио Конте.

По сведениям Daily Mirror, такая позиция руководства королевского клуба связана с не самыми лучшими отношениями, которые установились между бывший наставником лондонского "Челси" и его-экс подопечным Эденом Азаром, который уже долгое время входит в трансферный шорт-лист "сливочных". На "Сантьяго Бернабеу" опасаются, что возможное подписание контракта с Конте поставит крест на их попытках заполучить бельгийца.

Напомним,  ведущие игроки "Реала" не поддержали кандидатуру одного из потенциальных сменщиков Лопетеги. | soccernews.ru

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