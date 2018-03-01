В "Реале" убеждают Бэйла вернуться в АПЛ

Теги реал мадридтоттенхэмхарри кейнгарет бэйл

В "Реале" убеждают Бэйла вернуться в АПЛВ мадридском "Реале" убеждают своего вингера Гарета Бэйла вернуться в английскую Премьер-Лигу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб рассчитывает включить валлийца в сделку по форварду лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. Однако одним из препятствий этого обмена является нежелание 28-летнего футболиста покидать "сливочных" ради возвращения в стан "шпор". Ввиду этого в "Реале" уже начали работу над тем, чтобы склонить Бэйла к переезду в АПЛ.

Напомним, Гиггз высказался по будущему Бэйла. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Бейл- классный игрок, просто ему тоже иногда не везет!

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