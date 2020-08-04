В "Реале" устроят чистку: на продажу пойдут почти все игроки, которые сейчас находятся в арендах!

Как сообщают испанские издания, "Реал" будет избавляться от всех арендованных футболистов, кроме, как это не странно, украинского голкипера Андрея Лунина. Вероятно, крутые вратари Зидану еще понадобятся. В целом Мадрид должны покинуть восемь исполнителей. Жесткая экономия заставляет прощаться прежде всего с теми, на кого Зидан не будет рассчитывает в ближайшем будущем. Хави Санчес был первым, кому указали на дверь. Воспитанник знаменитой Ла Фабрики провел всего 8 матчей за "Вальядолид" в Ла Лиге, однако Роналдо неожиданно для всех активировал клаусулу 23-летнего кантерано. Цена вопроса – 3,5 млн евро. В конце концов "бланкос" сохранили за собой первоочередное право выкупа игрока.

Странный трансфер Ашрафа продолжил большую кадровую "чистку", инициированную руководством Флорентино Переса. В условиях финансового кризиса президент не устоял перед заманчивым предложением миланского "Интера" – 40 млн евро. В мадридском клубе объясняют соглашение по марокканца, который в течение двух сезонов разрывал Бундеслигу, неприкосновенностью Карвахаля. Опытный испанец находится в расцвете сил и это один из любимцев Зидана. С другой стороны, непонятно, смог бы Хакими адаптироваться в системе французского тренера. Ведь в "Боруссии" марокканец бегал от бровки до бровки и много атаковал, а у Зидана пришлось бы еще и много защищаться.

Серию продаж завершил переход Оскара Де Фрутоса в "Леванте" за 5 млн. В общем, "Реал" выручил уже 48,5 млн евро. Эта сумма может существенно возрасти, если "Вильярреал" согласится выложить 10 млн за Оскара Родригеса. Переговоры стартовали только на этой неделе, но дружеские отношения между клубами фактически гарантируют успешный результат. На "Бернабеу" уже потирают руки. Согласитесь, неплохая прибавка фактически из ничего (ну не считая того факта, что на некоторых из этих ребят нужно было потратить деньги, чтобы их воспитать).

На втором этапе "бланкос" придется пристроить игроков, которые обладают серьезным потенциалом, чтобы превратиться в звезд первой величины. Именно поэтому Перес не спешит с полноценной продажей Едегора и Кубо, которые прекрасно проявили себя в прошлом сезоне. Зидан не прочь поработать с норвежцем прямо сейчас, но сам футболист хотел бы остаться в Сан-Себастьяне для регулярной практики. Зато молодой японец может похвастаться предложениями от "Севильи", "Бетиса" и "Осасуны". Мадридский гранд отдает предпочтение варианту с "рохибланкос", потому что Кубо получил бы возможность проявить себя в Лиге Чемпионов.

Кроме этого, боссы Реала надеются выгодно продать Себальоса и Регилона. 23-летний хавбек имеет предложения от "Арсенала" и "Манчестер Сити". Потенциальная сумма трансфера оценивается в 50 млн евро. Собственно, в "Арсенале" при Артете Себальо может вновь превратится в одного из лучших испанцев на своей позиции. С командой Гвардиолы есть вопросы, ведь не совсем ясно, будет ли Себальос играть в МС стабильно, даже несмотря на уход Давида Сильвы. А вот талантливый латераль может провести еще один сезон в "Севилье" или перебраться в другой клуб на условиях полноценного трансфера. Зидан полностью доволен Мэнди и Марсело, поэтому перспективный кантерано оказался третьим лишним. Пока это все, что известно из Мадрида, продолжим следить за ситуацией дальше!