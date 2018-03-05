В "Реале" утвердили окончательный список возможных кандидатов на замену Зидану

Теги реал мадридзинедин зиданйоахим лёвюрген клоппмаурисио почеттино

В "Реале" утвердили окончательный список возможных кандидатов на замену ЗидануВ мадридском "Реале" утвердили окончательный список возможных кандидатов на замену своему главному тренеру Зинедину Зидану.

Так, по сведениям испанской прессы, в шорт-лист потенциальных преемников французского специалиста вошли Йоахим Лев (сборная Германии), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Напомним, Перес определил идеальное для "Реала" атакующее трио на будущее. | soccernews.ru

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