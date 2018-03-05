В "Реале" утвердили окончательный список возможных кандидатов на замену Зидану

В мадридском "Реале" утвердили окончательный список возможных кандидатов на замену своему главному тренеру Зинедину Зидану.

Так, по сведениям испанской прессы, в шорт-лист потенциальных преемников французского специалиста вошли Йоахим Лев (сборная Германии), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Напомним, Перес определил идеальное для "Реала" атакующее трио на будущее. | soccernews.ru