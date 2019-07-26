В "Реале" уверены, что подпишут Погба



Руководство "Реала" не сомневается в успешном завершении переговоров по трансферу французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает ESPN.

По сведениям издания, в королевском клубе уверены, что им удастся договориться с "Манчестер Юнайтед" о снижении цены на игрока. В данный момент английский клуб оценивает француза в 200 миллионов евро. Видеть Погба в "Реале" хочет главный тренер клуба Зинедин Зидан и он сумел убедить в необходимости трансфера президента Флорентино Переса.

Напомним, что 8 августа в английской Премьер-лиге закрывается трансферное окно. Поэтому "Манчестер Юнайтед" нужно будет найти замену хавбеку, если он все-таки будет продан.

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