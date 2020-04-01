В "Реале" уверены, что сезон восстановить не удастся

Мадридский "Реал" сомневается в том, что прерванный сезон из-за пандемии коронавируса сезон удастся доиграть, передает AS.

Руководство клуба уверено, что пока не будет найдено эффективного лечения от Covid-19, футбол возобновить не удастся. В "Реале" не верят, что в ближайшее время можно будет проводить групповые занятия и тем более проводить матчи.

По данным источника, "королевский клуб" во главе с Зинедином Зиданом готовятся к следующему сезону.

По последним данным, в мире зарегистрировано 858 669 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 42 151 человек, выздоровели - 178 099.

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