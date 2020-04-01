В "Реале" уверены, что сезон восстановить не удастся

1 Теги реал мадридкоронавирус

В "Реале" уверены, что сезон восстановить не удастся

Мадридский "Реал" сомневается в том, что прерванный сезон из-за пандемии коронавируса сезон удастся доиграть, передает AS.

Руководство клуба уверено, что пока не будет найдено эффективного лечения от Covid-19, футбол возобновить не удастся. В "Реале" не верят, что в ближайшее время можно будет проводить групповые занятия и тем более проводить матчи.

По данным источника, "королевский клуб" во главе с Зинедином Зиданом готовятся к следующему сезону.

По последним данным, в мире зарегистрировано 858 669 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 42 151 человек, выздоровели - 178 099.

А еще: Нападающий "Реала" признан лучшим молодым игроком в Европе по версии Goal| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

jugulator
Пьянь

Решение должно быть одинаковым для всех. Если аннулировать итоги, то во всех чемпионатах. Ливерпулю не повезет, но такова жизнь.

Ответить

главное

ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха

ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов