В "Реале" уверены в будущем подписании Салаха

Теги реал мадридмохамед салахливерпуль

В "Реале" уверены в будущем подписании СалахаВ мадридском "Реале" уверены, что ближайшим летом им удастся подписать вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, в королевском клубе спокойно отнеслись к информации о том, что "красные" готовы отклонить любое предложение по своему ведущему игроку. При этом "сливочные" понимают, что трансфер египтянина обойдется им не менее, чем в 160 миллионов евро.

Напомним, скауты "Реала" просмотрят игру Салаха в матче "Ливерпуля" с "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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