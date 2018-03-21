В "Реале" уверены в будущем подписании Салаха

В мадридском "Реале" уверены, что ближайшим летом им удастся подписать вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, в королевском клубе спокойно отнеслись к информации о том, что "красные" готовы отклонить любое предложение по своему ведущему игроку. При этом "сливочные" понимают, что трансфер египтянина обойдется им не менее, чем в 160 миллионов евро.

Напомним, скауты "Реала" просмотрят игру Салаха в матче "Ливерпуля" с "Манчестер Сити". | soccernews.ru