В "Реале" восхищены Алабой

Теги реал мадриддавид алаба

В "Реале" восхищены АлабойФото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Австрийский защитник "Реал Мадрида" Давид Алаба уже произвел впечатление на руководство королевского клуба, которое в восторге от 4-го номера команды, сообщает Defensacentral.

По информации источника, защитник сходу адаптировался к клубу и впитал его ценности, почти сразу же став одним из лидеров раздевалки. 

Отмечается, что уже сейчас австриец имеет большой авторитет среди партнеров, а его игра восхищает руководство "сливочных".

В клубе считают, что Алаба - одно из лучших подписаний за последние годы.

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