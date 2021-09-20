В "Реале" впечатлены лидерскими качествами Алабы
Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен
В мадридском "Реале" очень довольны характером и лидерскими качествами австрийского защитника Давида Алабы.
Как сообщает издание AS, лидерство Алабы сыграло решающую роль для "Реала" в победном матче с "Валенсией".
После гола "летучих мышей" австриец был первым игроком, который мотивировал своих товарищей по команде.
Отмечается, что руководство "сливочных" впечатлено тем, как он освоился в клубе.
Напомним, что Алаба перешел в "Мадрид" прошедшим летом из "Баварии" на правах свободного агента.
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|Команда
|М
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|Реал Мадрид
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|10
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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