В "Реале" впечатлены лидерскими качествами Алабы

Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

В мадридском "Реале" очень довольны характером и лидерскими качествами австрийского защитника Давида Алабы.

Как сообщает издание AS, лидерство Алабы сыграло решающую роль для "Реала" в победном матче с "Валенсией".

После гола "летучих мышей" австриец был первым игроком, который мотивировал своих товарищей по команде.

Отмечается, что руководство "сливочных" впечатлено тем, как он освоился в клубе.

Напомним, что Алаба перешел в "Мадрид" прошедшим летом из "Баварии" на правах свободного агента.

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