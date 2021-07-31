В "Реале" всего 5 игроков, которые имеют неприкасаемый статус

Теги реал мадрид

В "Реале" всего 5 игроков, которые имеют неприкасаемый статусФото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В мадридском "Реале" есть всего пять футболистов, которые имеют неприкасаемый статус, сообщает журналист Хосе Феликс Диас.

По информации источника, в этот список входят Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус и Давид Алаба.

Отмечается, что по всем остальным игрокам "Реал" рассмотрит предложения, если таковые будут.

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