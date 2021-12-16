В "Реале" вспышка коронавируса

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В мадридском "Реале" зафиксирована вспышка коронавируса. Вчера положительные тесты сдали полузащитник Лука Модрич и капитан команды Марсело.

Сегодня официальный сайт королевского клуба сообщил, что положительные тесты сдали также вингер Родриго Гоэс, полузащитник Марко Асенсио, нападающий Гарет Бэйл и украинский вратарь Андрей Лунин.

Также заболел сын и помощник главного тренера команды Карло Анчелотти - Давиде.

По протоколу Ла Лиги, матч переносится в том случае, если у команды не набирается заявка в 14 человек (вратарь + 13 полевых игроков). У "Реала" заболели 6 игроков, а в заявке осталось 19 футболистов.

Матч с "Кадисом" в 18-м туре Примеры состоится по расписанию 19 октября в 23:00 (мск).

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