В "Реале" вспышка коронавируса
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В мадридском "Реале" зафиксирована вспышка коронавируса. Вчера положительные тесты сдали полузащитник Лука Модрич и капитан команды Марсело.
Сегодня официальный сайт королевского клуба сообщил, что положительные тесты сдали также вингер Родриго Гоэс, полузащитник Марко Асенсио, нападающий Гарет Бэйл и украинский вратарь Андрей Лунин.
Также заболел сын и помощник главного тренера команды Карло Анчелотти - Давиде.
По протоколу Ла Лиги, матч переносится в том случае, если у команды не набирается заявка в 14 человек (вратарь + 13 полевых игроков). У "Реала" заболели 6 игроков, а в заявке осталось 19 футболистов.
Матч с "Кадисом" в 18-м туре Примеры состоится по расписанию 19 октября в 23:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14