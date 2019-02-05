В "Реале" выбрали основного вратаря на битву с "Барселоной" в Кубке Короля

Теги реал мадридбарселонакейлор навастибо куртуасантьяго солари

В "Реале" выбрали основного вратаря на битву с "Барселоной" в Кубке Короля

Основным вратарем "Реала" в первом полуфинальном матче Кубка Испании с "Барселоной" будет костариканец Кейлор Навас, сообщает Marca.

По сведениям источника, такое решение принял главный тренер королевского клуба Сантьяго Солари, хотя ранее он делал ставку на Тибо Куртуа.

Матч "Барселона" – "Реал" состоится 6 февраля и пройдет на стадионе "Камп Ноу". Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 32-летний Навас провел за "Реал" 12 матчей во всех турнирах и пропустил 11 голов.

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