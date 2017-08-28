В "Реале" выразили недовольство работой арбитров в первых матчах команды в сезоне

Теги реал мадрид

В "Реале" выразили недовольство работой арбитров в первых матчах команды в сезонеВ мадридском "Реале" выразили недовольство работой арбитров в первых матчах команды в сезоне, информирует El Bernabeu.

По сведениям источника, королевский клуб остался разочарован работой судей в играх за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны", когда пятиматчевую дисквалификацию заработал Криштиану Роналду, а также в поединке первого тура "сливочных" против "Депортиво", где удаление заработал Серхио Рамос.

Теперь же "Реал" предъявил претензии Фернандесу Борбалану, который работал на вчерашнем матче чемпиона страны против "Валенсии" и не назначил в ворота "летучих мышей" два пенальти и не удалил Жоффрея Кондогбия за удар Иско.

Напомним, текущим летом Роналду наложил вето на подписание "Реалом" трех звездных игроков. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
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