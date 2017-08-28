В "Реале" выразили недовольство работой арбитров в первых матчах команды в сезоне

В мадридском "Реале" выразили недовольство работой арбитров в первых матчах команды в сезоне, информирует El Bernabeu.

По сведениям источника, королевский клуб остался разочарован работой судей в играх за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны", когда пятиматчевую дисквалификацию заработал Криштиану Роналду, а также в поединке первого тура "сливочных" против "Депортиво", где удаление заработал Серхио Рамос.

Теперь же "Реал" предъявил претензии Фернандесу Борбалану, который работал на вчерашнем матче чемпиона страны против "Валенсии" и не назначил в ворота "летучих мышей" два пенальти и не удалил Жоффрея Кондогбия за удар Иско.

Напомним, текущим летом Роналду наложил вето на подписание "Реалом" трех звездных игроков. | soccernews.ru