В "Реале" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт королевского клуба.

26-летний футболист чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции.

Напомним, что 7 августа "сливочным" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне Мариано провёл за "Реал" 7 матчей и забил 1 гол.

Ранее подозрение на COVID-19 было у двух игроков "бланкос" - Луки Йовича и Винисиуса Жуниора, но в обоих случаях диагноз не подтвердился.

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