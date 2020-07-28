В "Реале" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт королевского клуба.
26-летний футболист чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции.
Напомним, что 7 августа "сливочным" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
В текущем сезоне Мариано провёл за "Реал" 7 матчей и забил 1 гол.
Ранее подозрение на COVID-19 было у двух игроков "бланкос" - Луки Йовича и Винисиуса Жуниора, но в обоих случаях диагноз не подтвердился.
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