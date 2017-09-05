В "Реале" займутся проблемами Бэйла

Теги реал мадридгарет бэйл

В "Реале" займутся проблемами БэйлаВ мадридском "Реале" панируют всерьез заняться проблемами, которые не позволяют вингеру команды Гарету Бэйлу набрать свою лучшую форму.

Как информирует испанская пресса, тренерский штаб "сливочных" во главе с Антонио Пинтусом займется разработкой специальной программы с индивидуальными тренировками для футболиста и специфической терапией. В клубе надеются, что предпринятые меры позволят игроку выйти на свой прежний высокий уровень.

Напомним, в "Реале" определились с будущим Бэйла. | soccernews.ru

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