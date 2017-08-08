В "Реале" ждут, что их рекордная голевая серия в матче против "Манчестер Юнайтед" будет продлена

В мадридском "Реале" ждут, что их рекордная голевая серия в сегодняшнем матче за Суперкубок УЕФА против английского "Манчестер Юнайтед" будет продлена.

Так, официальный сайт королевского клуба напомнил, что до сегодняшнего вечера "сливочные" забивали минимум один гол в ворота своих соперников в 65-ти поединках подряд, начиная с 30-го апреля 2016-го года, когда ими со счетом 1:0 был обыгран "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна. За это время игроки "Реала" отметились 181 забитым мячом.

Напомним, Зидан опроверг интерес "Реала" к Дибале. | soccernews.ru