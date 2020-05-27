В Red Bull прокомментировали информацию об интересе к инвестированию в "Уфу"

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В Red Bull прокомментировали информацию об интересе к инвестированию в "Уфу"

В Red Bull высказались по поводу новости о том, что компания намерена инвестировать "Уфу".

"В главном офисе компании никто не подтвердил факт переговоров", - цитирует "Чемпионат" представителя российского офиса Red Bull.

Напомним, в СМИ недавно появилась информация, что владельцы "Манчестер Сити" и Red Bull хотят инвестировать в "Уфу". После этого "Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций.

"Уфа" была основана в 2009 году при поддержке генерального директора ОАО "Башинформсвязь". С сезона 2014/15 выступает в РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата команда занимает девятое место по итогам 22 туров.

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