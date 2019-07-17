В регламенте английской Премьер-лиги принято важное изменение

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В регламенте английской Премьер-лиги принято важное изменение

В английской Премьер-лиге со следующего сезона поменяется регламент, сообщает BBC.

По сведениям издания, при равенстве очков у двух команд будут учитываться очные встречи. Ранее в учет бралась общая разница забитых и пропущенных мячей.

Стоит отметить, что в последний раз две команды набрали одинаковое количество очков в сезоне-2011/12. Тогда чемпионом стал "Манчестер Сити", опередивший "Манчестер Юнайтед" по разнице мячей.

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