В "Рейнджерс" определились с заменой для Джеррарда

Фото инстаграм Джованни ван Бронкхорста

Руководство "Рейнджерс" собирается пригласить на пост главного тренера Джованни ван Бронкхорста.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 46-летний специалист заинтересован в работе в шотландском клубе.

Голландский наставник может заменить Стивена Джеррарда, который накануне ушёл в "Астон Виллу".

Ван Бронкхорст, будучи футболистом, выступал за "Рейнджерс" с 1998 по 2001 год. В ходе тренерской карьеры он возглавлял "Фейеноорд" и "Гуанчжоу Фули", а также входил в штаб "Манчестер Сити".

Не пропустите: Джеррард прокомментировал свое назначении в "Астон Виллу". | http://soccernews.ru