В рейтинге лучших бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов установилось двоевластие Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Кшиштофа Пентека ("Дженоа").

Француз и поляк забили по 9 мячей соответственно в Лиге 1 и Серии А. Это на один гол больше, нежели забили их ближайшие преследователи:

Напомним, Мбаппе назван самым популярным игроком ПСЖ во Франции. | soccernews.ru