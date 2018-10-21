В рейтинге лучших бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов установилось двоевластие

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В рейтинге лучших бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов установилось двоевластиеВ рейтинге лучших бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов установилось двоевластие Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Кшиштофа Пентека ("Дженоа").

Француз и поляк забили по 9 мячей соответственно в Лиге 1 и Серии А. Это на один гол больше, нежели забили их ближайшие преследователи:

Напомним, Мбаппе назван самым популярным игроком ПСЖ во Франции. | soccernews.ru

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Комментарии

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......

тупые малолетки,Вахтанги,Джамбоны хуёны и всякая хуета вы уже заебали здесь со своими пидорасами

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Вахтанг

Я мать твою ибал с прогибом

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......

Да хуй сам у себя пососи ДЫРЯВЫЙ,если такой гибкий

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Джамбон

А педика Роналду тут нет

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Вахтанг

Заебал ты уже со своим Роналду,пидор прыщавый

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