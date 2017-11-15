В результате ДТП под Ростовом погибли пять болельщиков

Пассажирская "Газель" с футбольными фанатами попала в крупное ДТП в Ростовской области, в результате которого погибли пять человек.

Как сообщает источник, погибшие возвращались в Ростов после товарищеского матча между сборными Аргентины и Нигерии (2:4). Игра проходила в Краснодаре.

"Газель" столкнулась со стоявшим на обочине КамАЗ. Пять человек погибло, еще шесть получили травмы. | http://soccernews.ru