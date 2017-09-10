В результативном матче "Реал Сосьедад" обыграл "Депортиво"

Сегодня в матче 3-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна на выезде обыграл "Депортиво" из Ла-Коруньи.

"Депортиво" - "Реал Сосьедад" - 2:4

Голы: Хуанми, 3 - 0:1, Ильярраменди, 4 - 0:2, Адриан, 27 - 1:2, Андоне, 50 - 2:2, Льоренте, 83 - 2:3, Ильярраменди, 86 - 2:4.

"Депортиво": Тытьнь, Хуанфран, Шер, Сидней, Луизинью, Картабия (Вальверде, 64), Москера, Гильерме, Гама (Перес, 49), Андоне (Баккали, 71), Адриан.

"Реал Сосьедад": Рулли, Ордиосола, Элустондо, Мартинес (Льоренте, 66), Родригес, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Хуанми (Каналес, 54), Виллиан Хосе, Янузай (Вела, 74).

Напомним, вчера "Барселона" разгромила "Эспаньол". | soccernews.ru