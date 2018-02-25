В результативном матче с удалением СПАЛ обыграл "Кротоне"

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В результативном матче с удалением СПАЛ обыграл "Кротоне"В матче 26-го тура итальянской Серии А СПАЛ на выезде одержал победу над "Кротоне".

"Кротоне" - СПАЛ - 2:3

Голы: Антенуччи, 37 - 0:1, Будимир, 49 - 1:1, Симич, 51 - 1:2, Палоски, 60 - 1:3, Будимир, 86 - 2:3.

Удаление: Скьяттарелла, 82 (СПАЛ).

Напомним, вчера "Интер" обыграл "Беневенто". | soccernews.ru

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