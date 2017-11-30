В РФПЛ может измениться лимит на легионеров

Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что его организация поддержала предложение об изменении лимита на легионеров.

"Мы дали свою позицию, а решение принимает исполком. Мы поддержали рабочую группу Гершковича - "10+15" в заявке. Вообще, мы за лимит в заявке" - сказал Прядкин.

Отметим, что схема "10+15" предполагает, что клуб может заявить на сезон не более 10 легионеров, но они могут выйти на поле одновременно. Сейчас же в РФПЛ действует лимит "шесть легионеров + пять россиян".

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