В РФПЛ прояснили ситуацию с отсутствием красных мячей в московском дерби между "Локомотивом" и "Спартаком".

"Поясню ситуацию с мячом. У нас - действующее соглашение с "Nike". В рамках соглашения контрастные мячи будут именно того цвета и дизайна, которые вы увидели на матчах в этом туре. Других мячей нет, такие же мячи используются в Англии. Снегопад затруднял видимость мяча с общих планов, но при приближении на близких планах никаких проблем не было.

Мы понимаем недовольство болельщиков и зрителей и уже консультируемся с нашим техническим спонсором. Мы получили ответ, что в надлежащем качестве профессиональные мячи не производятся в других контрастных цветах", - приводит слова коммерческего директора РФПЛ Павла Суворова Чемпионат.

Напомним, Прядкин не увидел проблемы в этом вопросе. | soccernews.ru