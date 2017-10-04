В РФПЛ решили ввести видеоповторы

Сегодня состоялось заседание правления российской Премьер-лиги. На мероприятии, среди прочего, обсуждался вопрос введения видеоповторов.

Как сообщают российские СМИ, эта идея была поддержана руководством чемпионата. В ближайшее время станут известны сроки реализации проекта и остальные подробности возможного введения видеоповторов.

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