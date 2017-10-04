В РФПЛ решили ввести видеоповторы

Теги премьер-лига

В РФПЛ решили ввести видеоповторы

Сегодня состоялось заседание правления российской Премьер-лиги. На мероприятии, среди прочего, обсуждался вопрос введения видеоповторов.

Как сообщают российские СМИ, эта идея была поддержана руководством чемпионата. В ближайшее время станут известны сроки реализации проекта и остальные подробности возможного введения видеоповторов.

Не пропустите: Мутко разъяснил слова Путина. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов