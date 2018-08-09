В РФПЛ выбрали лучшего игрока второго тура

Лучшим игроком второго тура чемпионата России признан полузащитник "Зенита" Олег Шатов, сообщает официальный твиттер РФПЛ.

Хавбек петербургского клуба забил единственный гол в матча с тульским "Арсеналом" (1:0) и принес своей команде победу.

В этом сезоне 28-летний Шатов провел 2 матча в Премьер-лиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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