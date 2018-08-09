В РФПЛ выбрали лучшего игрока второго тура

Теги зенит санкт-петербурголег шатов

В РФПЛ выбрали лучшего игрока второго тура

Лучшим игроком второго тура чемпионата России признан полузащитник "Зенита" Олег Шатов, сообщает официальный твиттер РФПЛ.

Хавбек петербургского клуба забил единственный гол в матча с тульским "Арсеналом" (1:0) и принес своей команде победу.

В этом сезоне 28-летний Шатов провел 2 матча в Премьер-лиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Локомотив" анонсировал переход Смолова. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Уфа 2 4
4 Рубин 2 4
5 Спартак Москва 2 4
6 Оренбург 2 3
7 Краснодар 2 3
8 Ахмат 2 3
9 Анжи 2 3
10 Динамо Москва 2 2
11 Локомотив Москва 2 2
12 ЦСКА Москва 2 1
13 Крылья Советов 2 1
14 Арсенал Тула 2 1
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов