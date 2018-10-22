В РФПЛ выразили уверенность, что "Спартак" найдет достойную замену Каррере

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В РФПЛ выразили уверенность, что "Спартак" найдет достойную замену КарререВ РФПЛ выразили уверенность, что московский "Спартак" найдет достойную замену своему главному тренеру Массимо Каррере, информирует Спорт24.

Так, директор по связям с общественностью Премьер-Лиги Сергей Алексеев заявил: "Мы хотим поблагодарить Массимо Карреру за хорошую работу. В РФПЛ уверены, что "красно-белые" выберут достойнейшего специалиста".

Напомним, "Спартак" объявил о расставании с Каррерой сегодня утром. СМИ уже назвали главного претендента на освободившийся пост. Им стал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. | soccernews.ru

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