В РФС дали оценку по двум удалениям игроков "Анжи" в матче со "Спартаком"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал два удаления в составе "Анжи" в матче третьего тура чемпионата России против "Спартака" (0:1).

"Я понимаю, что в "Анжи" непростая ситуация, все напряжены. Но для нас, арбитров, это не имеет никакого значения. Мы руководствуемся правилами игры. Были сказаны слова - дескать, они бы и третьего удалили. На 93-й минуте была, так скажем, пограничная ситуация: игрок "Анжи" Гапон достаточно грубо подкатился на бровке под игрока "Спартака", и его от удаления спасло только то, что перед этим действием он поскользнулся. Скажем так, это была жёлтая карточка с розовым отливом.

49-я минута. В футбол так не играют. Игрок "Анжи" в агрессивной форме двумя ногами вперёд пошёл на соперника. Просто счастье, что он не нанёс травму. Если бы нога была чуть повыше, он мог бы выгнуть колено в другую сторону. Поэтому наказание в виде красной карточки абсолютно справедливое", - приводят слова Егорова российские СМИ.

"Белоруков уже имел жёлтую карточку и рисковал, в убойной зоне срывая перспективную атаку. В моём понимании, это железобетонная жёлтая карточка, потому что игрок, уже имея жёлтую, фолит в убойной зоне, срывая опасную атаку. Никакого другого наказания в такой ситуации быть не может", - добавил Егоров, комментируя эпизод со вторым удалением.

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