В РФС дали оценку спорному моменту из матча "Спартак" - "Рубин"

Экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что арбитр Сергей Лапочкин ошибочно удалил датского полузащитника казанского "Рубина" Оливера Абильдгора в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против московского "Спартака" (2:0).

"Судья ошибочно вынес вторую желтую карточку игроку "Рубина" Оливеру Абильдгору на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист "Рубина" совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения", - говорится в постановлении РФС.

Из-за удаления хавбек пропустит матч 21-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом".

В нынешнем сезоне 24-летний Абильдгор провел за "Рубин" 20 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

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