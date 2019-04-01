В РФС дали оценку судейству в матче "Ахмат" - "Спартак"

Руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Лапочкин принял неверное решение, не удалив с поля защитника Сальваторе Боккетти в матче 21-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком".

"Там действительно возникла ситуация, когда арбитру следовало предъявить Боккетти вторую жёлтую карточку. Да, нужно было его удалять. Это моё мнение", - сказал Егоров.

Напомним, что в итоге "Спартак" обыграл "Ахмат" со счётом 3:1. При этом грозненцы завершали матч вдесятером - на 63-й минуте был удалён Андрей Семёнов.

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