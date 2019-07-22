В РФС дали оценку судейству в матче "Ростов" - "Спартак"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал спорные эпизоды в матче второго тура РПЛ между "Ростовом" и "Спартаком".

Напомним, что донской клуб направил в союз жалобу на работу главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

"На мой взгляд, в моменте, когда Бакаев наступил на ногу перед тем, как заменился, арбитр должен был показать вторую жёлтую карточку и удалить игрока. На 13-й минуте судья верно не назначил пенальти после падения Норманна. У него были чуть слабые ноги в этом матче. Пенальти после падения Бакаева был. Судья верно разобрался. А что касается руки Зобнина, то она была до штрафной площади, поэтому пенальти не было", - разъяснил Егоров.

Напомним, что матч "Ростов" - "Спартак" завершился ничьей 2:2. При этом "жёлто-синие" ушли от поражения только в компенсированное время.

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