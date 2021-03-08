В РФС наняли североирландского арбитра
Североирландский арбитр Алан Снодди вошел в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.
65-летний Снодди на протяжении 20 лет был судьей ФИФА. Он обслуживал матчи чемпионатов мира в 1986 и 1990 годах. За свою карьеру он провел 106 международных матчей.
После завершения карьеры Снодди занимался развитием судейства в Европе и Северной Ирландии.С 2018 по 2020 годы работал в УФА в должности старшего курс-лидера центра повышения судейской квалификации.
В настоящее время председателем ЭСК РФС является Ашот Хачатурянц. В комитет также входят: Сергей Зуев, Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк, Алан Снодди, Павел Каманцев.
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